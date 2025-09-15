Итоги ЕДГ и перспективы саммита России, США и Украины. Темы брифинга Пескова

Возможность саммита России, США и Украины, а также итоги единого дня голосования стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Новая рабочая неделя у президента России Владимира Путина "обещает быть достаточно насыщенной".
- У главы государства запланировано несколько региональных поездок.
- Кремль будет по факту информировать журналистов о подробностях.
- Путин 15 сентября по видеосвязи откроет объекты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в российских субъектах.
- Глава государства также проведет 15 сентября совещание по экономическим вопросам.
Об итогах ЕДГ
- Единый день голосования в России прошел успешно: "Выборы прошли успешно".
- Высокие результаты действующих губернаторов на выборах говорят о консолидации общества вокруг Путина и его команды: "В целом у многих избранных губернаторов, действительно, очень высокие результаты. Конечно, это говорит о продолжающейся консолидации общества, наших граждан вокруг линии президента и его ставленников".
- Глава государства наверняка даст "очень высокую оценку" работе ЦИК при подготовке и проведении единого дня голосования.
О возможности саммита России, США и Украины
- Никаких подвижек по саммиту России, США и Украины пока нет: "Нет, пока никаких подвижек нет".
Об украинском урегулировании
- Москва сохраняет готовность к урегулированию по Украине мирным путем, "со стороны Киева процесс искусственно притормаживается".
- Европейцы мешают мирному урегулированию по Украине: "Европейцы не собираются обращать внимание на первопричины кризиса".
- Пауза в переговорном процессе между Россией и Украиной налицо: "Действительно, мы говорили, что есть пауза. Эта пауза налицо".
- Киев не проявляет гибкости и готовности "приступить к серьезному обсуждению" урегулирования.
- Призывы Киева к незамедлительной встрече лидеров направлены "на эмоциональный эффект": "Сама по себе встреча, пройди она в неподготовленном режиме, будет абсолютно бесполезна".
О НАТО
- НАТО де-факто воюет с Россией: "Это очевидно и это не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах".
О российских активах
- Попытки западных стран изъять российские активы не останутся без ответа: "Бесследно подобные шаги оставлены не будут".
О вакцинации
- Все желающие из сотрудников Кремля имеют возможность сделать прививки от гриппа, "многие этим пользуются".