15 сентября, 13:20
Статья
Единый день голосования

Итоги ЕДГ и перспективы саммита России, США и Украины. Темы брифинга Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Виталий Невар/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ ТАСС

Возможность саммита России, США и Украины, а также итоги единого дня голосования стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Новая рабочая неделя у президента России Владимира Путина "обещает быть достаточно насыщенной".
  • У главы государства запланировано несколько региональных поездок.
  • Кремль будет по факту информировать журналистов о подробностях.
  • Путин 15 сентября по видеосвязи откроет объекты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в российских субъектах.
  • Глава государства также проведет 15 сентября совещание по экономическим вопросам.

Об итогах ЕДГ

  • Единый день голосования в России прошел успешно: "Выборы прошли успешно".
  • Высокие результаты действующих губернаторов на выборах говорят о консолидации общества вокруг Путина и его команды: "В целом у многих избранных губернаторов, действительно, очень высокие результаты. Конечно, это говорит о продолжающейся консолидации общества, наших граждан вокруг линии президента и его ставленников".
  • Глава государства наверняка даст "очень высокую оценку" работе ЦИК при подготовке и проведении единого дня голосования.

О возможности саммита России, США и Украины

  • Никаких подвижек по саммиту России, США и Украины пока нет: "Нет, пока никаких подвижек нет".

Об украинском урегулировании

  • Москва сохраняет готовность к урегулированию по Украине мирным путем, "со стороны Киева процесс искусственно притормаживается".
  • Европейцы мешают мирному урегулированию по Украине: "Европейцы не собираются обращать внимание на первопричины кризиса".
  • Пауза в переговорном процессе между Россией и Украиной налицо: "Действительно, мы говорили, что есть пауза. Эта пауза налицо".
  • Киев не проявляет гибкости и готовности "приступить к серьезному обсуждению" урегулирования.
  • Призывы Киева к незамедлительной встрече лидеров направлены "на эмоциональный эффект": "Сама по себе встреча, пройди она в неподготовленном режиме, будет абсолютно бесполезна".

О НАТО

  • НАТО де-факто воюет с Россией: "Это очевидно и это не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах".

О российских активах

  • Попытки западных стран изъять российские активы не останутся без ответа: "Бесследно подобные шаги оставлены не будут".

О вакцинации

  • Все желающие из сотрудников Кремля имеют возможность сделать прививки от гриппа, "многие этим пользуются".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияПесков, Дмитрий Сергеевич