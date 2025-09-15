Военнослужащие и сотрудники ведомства обеспечили охрану субъектовых, территориальных, участковых и выездных избирательных комиссий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Избирательные кампании в Единый день голосования прошли без происшествий, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"В результате реализованных мер и слаженных действий подразделений Росгвардии с другими правоохранителями избирательные кампании в Единый день голосования прошли без происшествий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что росгвардейцы во взаимодействии с другими ведомствами обеспечили безопасность волеизъявления граждан на прошедшем с 12 по 14 сентября Едином дне голосования.

"Росгвардейцы обследовали более 4 тыс. избирательных участков и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и устройств. В ходе выборов военнослужащие и сотрудники ведомства обеспечили охрану субъектовых, территориальных, участковых и выездных избирательных комиссий, а также общественный порядок на объектах для голосования", - сказали в ведомстве.

Также там отметили, что экипажи вневедомственной охраны в дни голосования несли службу в круглосуточном режиме на постах и маршрутах патрулирования, приближенных к местам осуществления волеизъявления граждан.