"Единая Россия" набрала 58,56% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания региона

КАЛУГА, 15 сентября. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что явка избирателей на прошедших в регионе выборах главы региона и депутатов заксобрания составила 44,8% и стала рекордной за последние 20 лет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Рекордная за последние 20 лет явка на выборах, а она составила 44,8%, - показатель того, что люди переживают за судьбу региона. Видят позитивные изменения, поддерживают тот курс, который мы ведем", - написал Шапша.

По данным ЦИК, Владислав Шапша, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал на выборах в регионе 72,24% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" юрисконсульт Надежда Ефремова набрала 8,97% голосов, кандидат от ЛДПР, начальник отдела по развитию регионов в компании "Мирострой" Степан Опарышев - 4,76%. Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", замдиректора по спортивной подготовке спортшколы "Космос" города Калуги Иван Родин получил 4,37% голосов, выдвинутый КПРФ директор сельскохозяйственного производственного кооператива "Жерелево" Николай Яшкин - 6,52%.

Партия "Единая Россия" набрала 58,56% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Калужской области. В тройку лидеров вошли ЛДПР с 9,53% голосов. У КПРФ 9,48% голосов, а у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,88%.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.