Облизбирком утвердил победу Первышова на выборах главы Тамбовской области

Явка достигла 54%

ТАМБОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Тамбовской области утвердила на заседании в понедельник результаты выборов губернатора, на которых одержал победу врио главы области Евгений Первышов, набравший 73,84% голосов. Об этом председатель облизбиркома Андрей Офицеров сообщил журналистам на брифинге.

"Избирательная комиссия Тамбовской области на основании протоколов территориальных избирательных комиссий буквально меньше часа назад утвердила итоги и приняла соответствующее постановление. Зафиксировано, что победителем на выборах является Первышов Евгений Алексеевич, набравший 73,84%, за него проголосовали 311 028 человек", - сказал Офицеров.

По его словам, избирком не зарегистрировал ни одного нарушения в ходе выборов, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, обращений в суд от участников процесса также не поступало.

В досрочных выборах губернатора Тамбовской области приняли участие пять кандидатов. Это врио главы области Евгений Первышов от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду", Елена Семилетова от партии "Новые люди". Явка в этом году достигла 54%, на предыдущих выборах главы региона в 2022 году явка составляла 57,88%.

Участник спецоперации и первого потока образовательной программы "Время героев", кавалер ордена Мужества Евгений Первышов в ноябре 2024 года был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Тамбовской области. На этом посту он сменил Максима Егорова, который досрочно ушел в отставку. Первышов с 2016 года по 2021 год возглавлял Краснодар. В 2021 году выиграл выборы в одномандатном избирательном округе и прошел в Госдуму VIII созыва. Будучи депутатом Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем в зону СВО, где проходил службу в БАРС "Каскад" / ГРОМ "Каскад".

Ранее Первышов представил в облизбирком список кандидатов в сенаторы Совета Федерации. Среди них - сенатор от Курской области, участник программы "Время героев" Алексей Кондратьев, уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин, а также научный руководитель в институте образования и общественных наук Тамбовского государственного университета им. Р. Г. Державина Владимир Романов.