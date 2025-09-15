"Единая Россия" получила 29 мандатов

ЧЕБОКСАРЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Представители шести политических партий будут представлены в городском собрании депутатов Чебоксар, в том числе 67% набрала "Единая Россия". Эти предварительные данные сообщил на брифинге председатель избирательной комиссии Чувашии Геннадий Федоров.

"[По предварительным данным], шесть партий будут представлены в городском собрании депутатов Чебоксар. <…> [Предварительно] общее распределение мандатов <…> выглядит следующим образом: "Единая Россия" - 29, это 67%, ЛДПР - 4, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3, КПРФ - 3, "Новые люди" - 2, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 2", - отметил Федоров.

По его словам, среди одномандатников в 20 округах победили единороссы, в одном округе наибольшее число голосов набрал представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В городском собрании Новочебоксарска, по предварительным данным, 19 мест получит "Единая Россия", четыре мандата отдадут представителям партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", один мандат получит КПРФ, еще одно место заместит самовыдвиженец.

Также в Чувашии прошли выборы главы республики. В них победил действующий руководитель региона Олег Николаев с 67,06% голосами, его поддержали 355 975 человек. Как и в 2020 году, он принял участие в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Пять лет назад на выборах главы республики Николаев набрал 75,61% голосов, а в 2015 году, баллотируясь от "Справедливой России", - 14,73%.

Константина Степанова (ЛДПР) поддержали 75 566 жителей республики, что составило 14,23% от числа проголосовавших. В пользу Максима Морозова ("Новые люди") свой выбор сделали 44 430 человек, или 8,37%. За Владимира Ильина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) отдали голоса 29 517 жителей, или 5,56% от числа принявших участие в выборах. Владимир Савинов набрал 3,15% голосов, его поддержали 16 704 избирателей.

Федоров сообщил, что 12-14 сентября свой выбор сделали 531 974 избирателя, явка достигла 58,5%. Воспользовались дистанционным электронным голосованием 186 222 избирателя из заявленных 198 706, что составило 93,7%. Всего в списки избирателей в регионе были включены более 908,7 тыс. человек. В 2020 году итоговая явка на выборах главы Чувашии составляла 55,51%, в 2015 году - 58,65%.

Оценка выборов

Федоров сообщил, что выборы в Чувашии прошли "в штатном, спокойном режиме". "Обращений о существенных нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов, влияющих на волеизъявление наших избирателей, не поступало. <…> По мнению наблюдателей и других участников избирательного процесса, выборы прошли честно, чисто, прозрачно, при высокой конкуренции кандидатов и политических партий", - сказал глава избиркома.

Заместитель руководителя избирательной комиссии Чувашии Игорь Михайлов добавил, что до дня голосования, во время предвыборной кампании, поступило 16 обращений по поводу правил агитации. "По всем обращениям проведена проверка, нарушение законодательства не <…> установлено. За весь период кампании было 8 судебных дел, все они касались выборов в Новочебоксарское городское собрание депутатов, где кандидаты <…> пытались оспорить регистрацию друг друга. По итогам судебных баталий один кандидат утратил [данный] статус на основании решения суда", - пояснил Михайлов.

По мнению руководителя центра общественного наблюдения Чувашии Елены Кузьминой, выборы "прошли законно, открыто, гласно". Было отмечено, что "каких-либо ограничений прав общественных наблюдателей на избирательных участков не допускалось".