В дни голосования регион атаковали сотни дронов, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Белгородская область в течение дней голосования находилась под постоянными ударами с украинской стороны, но смогла провести выборы, что стало подвигом как со стороны жителей, так и со стороны властей и избирательных комиссий, заявил ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), входящий в мониторинговую рабочую группы СПЧ по выборам, Александр Малькевич.

"В Белгородской области на выборах в областную думу была самая высокая явка среди регионов, где выбирали региональные парламенты. То, что там произошло - это подвиг со стороны властей, избирательной системы и в целом жителей, которые как раз своим голосованием показали, что они не боятся этих угроз, они голосуют за свое будущее", - сказал Малькевич.

Он напомнил, что в дни голосования (участки, по данным избиркома Белгородской области, работали 12-14 сентября) регион атаковали сотнями дронов.

"Окна участков закрывали бронебойной пленкой, некоторые участки закрывали антидроновыми сетками. <…> [Но высокая явка показывает] консолидацию общества, сплочение вокруг [российского] флага даже в самых сложных ситуациях", - подчеркнул Малькевич.

По информации избирательной комиссии Белгородской области, в регионе работали 1 223 избирательных участка. Явка на 19:30 мск третьего, завершающего дня голосования составила 58,07% - свой выбор сделали порядка 700 тыс. избирателей, из них около 111 тыс. человек проголосовали досрочно, почти 84 тыс. человек воспользовались дистанционным электронным голосованием. На участки, судя по ресурсам избиркома, жители региона приходили семьями, с детьми и домашними животными. Губернатор Вячеслав Гладков поручил отметить членов участковых комиссий, которые работали в условиях непростой оперативной обстановки: по его словам, некоторые избирательные участки подверглись атакам ВСУ.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев сообщил, что, по предварительным данным, "Единая Россия" получает 45 из 50 депутатских мандатов на выборах в Белгородскую областную думу, выигрывая в 24 избирательных округах из 25. В 2020 году партия получила 29 из 50 мандатов.