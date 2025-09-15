Лихачев назвал действия ВСУ реальным источником угрозы для ЗАЭС

Глава Росатома отметил, что украинские войска практически ежедневно атакуют инфраструктуру станции

ВЕНА, 15 сентября. /ТАСС/. Единственным реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников являются безрассудные действия киевских вооруженных формирований. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене.

"Хочу подчеркнуть: единственный реальный источник угрозы для станции и ее работников - безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и города - спутника Энергодара", - сказал он.

Лихачев отметил, "что ряд государств и членов агентства продолжает политизировать на площадке МАГАТЭ ситуацию вокруг российской Запорожской атомной электростанции".

"Подчеркну, безопасность атомных объектов и установок наш абсолютный приоритет. Мы всегда делаем все для обеспечения сохранности ЗАЭС и защиты ее персонала. Тесно сотрудничаем с МАГАТЭ. С сентября 2022 года сотрудники Агентства постоянно находятся на станции. Сейчас там уже 30-я команда. Мы создаем условия, необходимые для безопасной работы и ротации сотрудников секретариата. В августе и сентябре под удары дронов в ВСУ попала Смоленская атомная электростанция. Украинские беспилотники уничтожаются в нескольких километрах от Курской АЭС. Действие Киева представляет опасность не только для российских объектов атомной энергетики, но и для развития всей мировой атомной отрасли".