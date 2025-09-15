Эксперт Гамбашидзе: высокий уровень конкуренции на выборах показали три региона

Речь идет о Камчатском крае, Иркутской и Свердловской областях

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Три региона продемонстрировали на выборах губернаторов высокий уровень конкуренции и критического отношения к власти - это Камчатский край, Иркутская и Свердловская области. Такое мнение высказал ТАСС политтехнолог Илья Гамбашидзе.

"Три региона показали более высокий уровень конкуренции и критического отношения к власти, чем все остальные - это Камчатский край, Иркутская и Свердловская область. Это было ожидаемо и это, конечно, накладывает на губернаторов дополнительные обязательства перед гражданами", - отметил собеседник агентства.

По итогам подсчета 100% протоколов, действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов набрал 62,97% голосов, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер - 61,3%, действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - 60,79%.

По словам Гамбашидзе, практически все врио губернаторов провели "очень достойные и спокойные кампании". Он отметил, что центральное место в них занимали патриотические лозунги и действия, а также поддержка участников спецоперации. По словам политтехнолога, результаты выборов вполне соответствуют ранее сделанным прогнозам и свидетельствуют о высоком уровне доверия избирателей к публичной власти в России и, в первую очередь, к высшим должностным лицам регионов, направленным на работу президентом РФ. Он добавил, что явка на выборах соответствует "атмосфере спокойной, предсказуемой предвыборной кампании".

"Россия очень разнообразна и есть более и менее сложные, с электоральной точки зрения, регионы. Мне кажется, что более критическое отношение к власти привычно наблюдать в крупных городах и там, где исторически есть привычка к более высокому уровню жизни. Это совершенно нормально", - пояснил Гамбашидзе.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.