На участки пришли более трех млн кубанцев, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Более 3 млн жителей Краснодарского края приняли участие в голосовании на выборах губернатора региона, предварительная явка составила 68,7%. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона Вениамина Кондратьева.

Председатель избиркома края Алексей Черненко рассказал о предварительных итогах выборов. Краснодарский край традиционно показал высокую явку - 68,7%. На участки пришли больше 3 миллионов кубанцев. Все попытки провокаций были пресечены. Правопорядок обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии и казачества. За процессом следили около 13 тысяч наблюдателей , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев набрал на выборах главы региона 83,17% голосов после обработки 100% протоколов.

В 2020 году в выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края приняли участие 2 895 648 избирателей, явка составила 68,69%. Тогда Кондратьев получил 2 401 266 голосов избирателей - 82,97% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей. Он возглавляет Краснодарский край с 2015 года. В 2020 году Кондратьев был переизбран на второй срок и вступил в должность 23 сентября.