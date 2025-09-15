Итоговая явка на выборах губернатора Ленобласти составила 62,84%

Участие в выборах приняли 899 476 избирателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Ленинградской области по итогам трех дней голосования достигла 62,84%, сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель избиркома региона Михаил Лебединский.

"В этом году приняли участие 899 476 наших избирателей. То есть это 62,84% от числа избирателей Ленинградской области. Представьте, почти 900 тысяч", - сказал глава Леноблизбиркома.

Голосование на выборах губернатора Ленинградской области проходило с 12 по 14 сентября. На предыдущих выборах главы региона в сентябре 2020 года итоговая явка составила 51,52% избирателей.

На выборах 2025 года по итогам обработки 100% протоколов действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выдвинутый партией "Единая Россия", побеждает на выборах в регионе с 84,21% голосов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК. Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания Ленинградской области Андрей Лебедев набирает 6,69% голосов, выдвинутый партией "Зеленые" индивидуальный предприниматель и главный редактор газеты "Общество и экология" Сергей Лисовский - 2,20%. Кандидат от "Коммунистов России", председатель ЦК партии Сергей Малинкович получает 2,65% голосов, замначальника юридического отдела компании "ВК "Ладога", выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Игорь Новиков - 3,02%.