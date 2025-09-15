В регионе прошло 150 избирательных кампаний, замещалось 239 мандатов

УФА, 15 сентября. /ТАСС/. Депутатские мандаты в Башкирии получили 13 участников СВО, которые одержали победу в своих округах, сообщила пресс-служба главы республики.

"Всего в регионе прошло 150 избирательных кампаний, замещалось 239 мандатов. На выборах было зарегистрировано 652 кандидата, в том числе 13 участников специальной военной операции. Все военнослужащие одержали победу в своих округах", - говорится в сообщении.

По предварительным итогам, явка избирателей составила 45,6%. По результатам голосования на всех уровнях 198 депутатских мандатов получили кандидаты от партии "Единая Россия".