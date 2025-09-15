На дополнительных выборах депутата областного собрания за Алексея Крупцова проголосовали 9 470 избирателей

АРХАНГЕЛЬСК, 15 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия" получили большинство голосов на муниципальных выборах в Архангельской области, сообщает областная избирательная комиссия, на дополнительных выборах депутата областного собрания также избран кандидат от "Единой России".

"Одновременно с выборами губернатора Архангельской области проходило голосование на дополнительных выборах депутата областного собрания по одномандатному избирательному округу №21, который образован на территории Лешуконского, Мезенского и Пинежского муниципальных округов. В избирательный бюллетень были включены четыре зарегистрированных кандидата. Крупцов Алексей Андреевич ["Единая Россия"] - 61,91% (9 470 голосов избирателей) ", - указано в сообщении.

Крупцов - генеральный директор ПКП "Титан". Явка на территории избирательного округа составила 45,39%.

На выборах депутатов собрания Вельского муниципального округа замещалось 24 мандата, из которых 20 получили представители партии "Единая Россия", по одному ЛДПР и КПРФ, и два мандата у самовыдвиженцев. На выборах депутатов собрания Вилегодского муниципального округа замещалось 15 мандатов, из которых десять мандатов получили представители "Единой России", пять - КПРФ.

В Каргопольском округе из 15 замещаемых мандатов 14 получили кандидаты "Единой России", один - ЛДПР. На дополнительных выборах депутатов городского совета Северодвинска по одному мандату у представителей "Единой России" и ЛДПР. На дополнительных выборах депутата Архангельской городской Думы большинство голосов набрал кандидат от "Единой России".