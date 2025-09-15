Они будут приняты в штат администрации города Самара 16 сентября и назначены главами администраций его территориальных органов

САМАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Полномочия глав девяти внутригородских районов Самары прекращены досрочно в связи с реформированием системы местного самоуправления (МСУ) и переходом на одноуровневую систему организации управления городским округом. Во вторник чиновники получат новое назначение, сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

"В Самаре завершена процедура реорганизации системы МСУ. С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа, а уже с завтрашнего дня [16 сентября] они будут приняты в штат администрации города Самара и назначены главами администраций его территориальных органов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в мэрии, это связано с переходом на одноуровневую систему организации управления городским округом. С 15 сентября девять внутригородских районов, которые с 2015 года существовали в статусе самостоятельных муниципальных образований, снова стали территориальными органами администрации Самары. В сообщении отмечается, что структуры и штатные расписания администраций утверждены, сотрудники будут задействованы в соответствии со своими компетенциями.

В Самаре в рамках реформы МСУ полностью отменена двухуровневая система муниципального управления, действовавшая с 2015 года. В марте 2025 года принят региональный закон, который предусматривает лишение областного центра статуса городского округа с внутригородским делением.