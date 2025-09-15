председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции указал, что Парламентская ассамблея Совета Европы по примеру ЕП начала перераспределять финансирование антироссийских проектов "в пользу радикальных объединений российских релокантов"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Предателям России придется соревноваться в совершении подлостей и гнусностей, чтобы получить деньги от Европы, на всех денег не хватит. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"После резкого сокращения потока финансов, в Европе на всех предателей денег не хватит. Теперь им предстоит долго соревноваться в совершении различных подлостей и гнусностей, чтобы заработать свои 30 сребреников. Незавидная участь изменника у отощавшей кормушки", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Парламентская ассамблея Совета Европы по примеру Европарламента начала работу по перераспределению финансирования антироссийских проектов "в пользу радикальных объединений российских релокантов".

Депутат рассказал, что теперь поддержку от западных правительств смогут получать только включенные в список "участников демократических сил России". Для включения в список требуется публично осуждать СВО, участвовать в проектах в поддержку Украины, выступать за непризнание новых субъектов РФ, продвигать ценности Совета Европы, публично выступать за смену режима в России, участвовать в провокационных акциях и организовывать протесты.