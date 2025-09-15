Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания региона Ксения Айтакова получила 10,3% голосов

ПЕРМЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин избран на эту должность повторно. Соответствующее постановление подписано членами избирательной комиссии Прикамья по итогам выборов главы региона, которые проходили 12-14 сентября, сообщает корреспондент ТАСС.

"Признать выборы губернатора Пермского края, назначенные на 14 сентября 2025 года, состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Пермского края Махонина Дмитрия Николаевича.<...> Десятью голосами проект постановления принят. Поздравляем Дмитрия Николаевича", - сообщил председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

По данным крайизбиркома, явка на выборах губернатора Пермского края составила 49,03%, в голосовании приняли участие 967 208 человек. Такая явка является рекордной на выборах губернатора Пермского края.

По итогам трехдневного голосования 70,94% избирателей или 685 577 человек отдали свой голос за действующего губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова получила 10,3% голосов; выдвинутая "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" Людмила Караваева - 3,26% голосов; кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Олег Постников получил 7,89% голосов; выдвинутый партией "Новые люди" гендиректор "ДубльГИС Поволжье" Денис Шитов - 5,87%.

"Спасибо всем, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос за будущее Пермского края. В выборах приняли участие более 967 тысяч наших земляков. Это, в первую очередь, говорит о том, что вам важна судьба родной земли, важно понимать, в каких условиях будут расти наши дети и внуки. И, конечно, спасибо вам за доверие и поддержку. Это, с одной стороны, вдохновляет на новые достижения, с другой - накладывает еще большую ответственность, чем когда-либо. <...> Продолжаем работать на благо нашего родного Пермского края", - сообщил Махонин в своем Telegram-канале.

Ранее Махонин предложил три кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ от региона, ими стали действующий сенатор Андрей Климов, первый заместитель секретаря реготделения партии "Единая Россия" Вячеслав Григорьев и первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов. Решение о наделении полномочиями сенатора будет принято избранным губернатором не позднее следующего дня после официального вступления в должность.

Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора Пермского края в феврале 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Во главе региона он сменил Максима Решетникова, перешедшего на должность министра экономического развития РФ. 13 сентября 2020 года Махонин избран губернатором Пермского края, получив 75,69% голосов избирателей.