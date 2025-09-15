Действующий глава республики Рустам Минниханов, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 88,09%

КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах главы Татарстана составила 75,85%. Об этом сообщает ЦИК республики в Telegram-канале.

"В выборах приняли участие 2 230 248 избирателей или 75,85% от общего количества избирателей республики", - говорится в сообщении.

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 88,09% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Кандидат от КПРФ, зампредседателя комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов набирает 4,97% голосов. Председатель правления регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Татарстане Виталий Смирнов - 1,90%. Кандидат от ЛДПР, первый замдиректора компании "Байлык №3" Руслан Юсупов получает 4,20% голосов.

На выборах главы республики в сентябре 2020 года явка избирателей составила 78,78%.