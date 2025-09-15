Американский лидер требует от Европы гораздо более существенных мер, отметил исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новый пакет санкций против России обернется для ЕС самоубийством, если ограничения будут включать в себя требование президента США Дональда Трампа кратно повысить пошлины на индийские и китайские товары. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко.

Еврокомиссия выдвинет официальное предложение о 19-м пакете антироссийских санкций 17 сентября. Трамп ранее заявил, что европейские санкции в отношении России "недостаточно жесткие". Прежде он выразил готовность ввести "эффективные" антироссийские рестрикции, если страны НАТО сообща прекратят закупать нефть у РФ, а также предложил членам альянса применить пошлины на импорт из Китая в размере 50-100%.

"Трамп требует от Европы гораздо более существенных мер, а именно - пошлин на индийские и китайские товары от 50 до 100%. Скорее, это будет самоубийством Европы и разрушением ее связей с Китаем и Индией", - считает эксперт.

По его мнению, Трамп предлагает данный вариант как повод для совместных мер. "Это была бы тотальная революция выражения неприязни к глобальному Югу со стороны Европы и США, так как такие санкции формально обращены против России, но на деле они направлены против Индии и Китая, и направлены исключительно на улучшение позиции США в торговых переговорах", - подчеркнул Свириденко.

"Пакет, который Европа готовит сейчас, скорее регулярная инициатива, чтобы поддержать, подогреть общее антироссийское направление в европейской политике", - сказал собеседник агентства.

Более решительные шаги были бы крайне болезненны для Европы, считает Свириденко. "Однако "укол" Китая не сулит европейцам никаких бонусов и может вызвать ответные меры", - подчеркнул он.