Европа сама себе чего-то все время запрещает, своим собственным гражданам, указала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза идут по пути худших практик, окружая себя "колючей проволокой" и постоянно вводя запреты для своих граждан. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Удивительная история, как Европейский союз идет по пути худших практик того, чем всю жизнь пугали, то есть советской системой, то есть взяли и сами себя как-то окружили колючей проволокой, самим себе чего-то все время запрещают, своим собственным гражданам", - отметила Захарова.

"Помимо всего прочего, это, конечно, идет в нарушение всего того, что эти страны Западной Европы сами же себе разрабатывали внутри ОБСЕ, внутри каких-то собственных еэсовских положений - свободное передвижение и так далее. Вот, что от этого осталось, одни слова. Я думаю, что скоро и слов не останется", - добавила она.

Дипломат обратила внимание на препоны со стороны Польши для граждан РФ и Белоруссии для посещения ЕС. "Вы же видите, сколько препон строила Польша для граждан и Белоруссии, и для [граждан] России для посещения и Польши, и вообще стран Европейского союза - визы не давали, и провокации были", - отметила Захарова.

При этом, заметила дипломат, "та же самая Белоруссия всегда была открыта к гражданам Польши". "Я это видела сама, когда приезжала, например, год назад, и на машине ездила по Белоруссии, потому что мне хотелось посмотреть в преддверии юбилея Победы, хотелось посмотреть Брест, и особенно Хатынь, своими собственными глазами. Просто поклониться этим местам. Я видела и польские номера на машинах, я видела поляков, которые приезжали отдыхать с туристическими целями. Многие просто за продуктами приезжали, потому что они в Белоруссии лучше и дешевле, чем в Польше", - поделилась она.

Захарова обратила внимание на контраст того, что граждане Польши видели с экрана их средств массовой информации о Белоруссии, и того, что они видели на самом деле - "абсолютно дружелюбное население, которое готово дружить, развивать отношения, строить будущее". "Я думаю, что этот контраст уже перестал устраивать официальную Варшаву. Та амплитуда стала критической для них и нужно было сделать все - а как можно было убедить своих граждан не ездить, когда они приезжают, [а] в Белоруссии - сытно вкусно, интересно, как можно было их от этого отговорить - вот только взяли и заколотили уже с той стороны границу".

О действиях Варшавы

9 сентября польский премьер-министр Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. В свою очередь в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.