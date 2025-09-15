В голосовании приняли участие 967 208 человек

ПЕРМЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей более 49% на выборах губернатора Пермского края 12-14 сентября стала самой высокой за всю историю подобного рода выборов в регионе. Об этом сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Прикамья Игорь Вагин.

"Явка действительно была очень высокой. По сути, это самая высокая явка в процентном отношении за всю современную историю проведения выборов губернатора Пермской области и Пермского края", - сказал Вагин.

По словам председателя крайизбиркома, на повышение электоральной активности избирателей могла повлиять возможность проголосовать дистанционно. "Потому что мы понимаем, что ряд избирателей не придут на избирательный участок, но возможность проголосовать есть, и мы зафиксировали очень высокую явку на ДЭГ - 175 000 заявок было, это 16% от тех, кто проголосовал. Сама возможность выбрать удобную форму голосования, наверное, тоже позволила избирателям более комфортно, удобно выразить свою позицию", - отметил Вагин.

Также председатель избирательной комиссии Прикамья сообщил, что в дни голосования поступило четыре обращения, два из которых были связаны с невозможностью проголосовать по месту временной регистрации, а еще два - с незаконной агитацией. При этом жалоб на организацию голосования и подсчет голосов не было зафиксировано, Общественная палата и центр общественного наблюдения также не зафиксировали нарушений.

По данным крайизбиркома, явка на выборах губернатора Пермского края составила 49,03%, в голосовании приняли участие 967 208 человек. По итогам трехдневного голосования 70,94% избирателей, или 685 577 человек, отдали свой голос за действующего губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Решением избирательной комиссии Прикамья прошедшие выборы были признаны состоявшимися и легитимными, а Дмитрий Махонин - избранным главой региона. Церемония вступления Махонина в должность губернатора Пермского края состоится 18 сентября.

Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора Пермского края в феврале 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Во главе региона он сменил Максима Решетникова, перешедшего на должность министра экономического развития РФ. 13 сентября 2020 года Махонин избран губернатором Пермского края, получив 75,69% голосов избирателей.