Он набрал 57,68% голосов, сообщила глава регионального избиркома Елена Анненкова

БРЯНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Кандидат от политической партии "Единая Россия" Евгений Вылцан одержал победу на дополнительных выборах депутата Брянской областной думы по Климовскому одномандатному избирательному округу, набрав 57,68% голосов. Об этом сообщила на брифинге журналистам глава регионального избиркома Елена Анненкова.

Вылцан является участником специальной военной операции и президентской программы "Время героев".

"На выборах депутата Брянской областной думы по Климовскому одномандатному избирательному округу №26 голоса распределились следующим образом: с большим отрывом [победу одержал] Вылцан Евгений Владимирович. Голосов - 10 303, что составило 57,68%, выдвинувшийся от партии "Единая Россия", - сказала Анненкова.

Вылцан окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. С февраля 2022 года по июнь 2024 года в должности заместителя командира бригады выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции, а с мая 2024 года является участником президентской программы "Время героев". Награжден государственными наградами: кавалер трех орденов Мужества, медалью "За отвагу", благодарностью президента РФ, медалями Министерства обороны "За боевые отличия", "Воинской доблести" I и II степеней, "За отличие в сухопутных войсках", "За отличие в учениях".

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.