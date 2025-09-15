Избранный губернатор Брянской области вступит в должность после 19 сентября

Инаугурация пройдет не позднее 15 дней со дня публикации протокола выборов, сообщила глава регионального избиркома Елена Анненкова

БРЯНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Торжественное вступление в должность избранного губернатора Брянской области Александра Богомаза состоится после 19 сентября. Об этом сообщила журналистам на брифинге глава регионального избиркома Елена Анненкова.

По ее словам, в соответствии с уставом Брянской области, вступление в должность должно пройти не позднее 15 дней со дня публикации протокола выборов. Протокол будет опубликован 19 сентября.

"В соответствии с уставом Брянской области, не позднее 15 дней должна пройти инаугурация после публикации протокола. Протокол мы будем публиковать в пятницу, <...> это будет 19 сентября. Пройдет публикация, с 19 сентября можно уже смело проводить инаугурацию, но не позднее 15 дней", - сказала она.

На выборах губернатора Брянской области победу одержал выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава региона Александр Богомаз, набрав 78,78% голосов. У депутата облдумы Андрея Архицкого (КПРФ) - 10,72%, депутата облдумы Алексей Тимошкова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 5,52%, депутата облдумы, директора Брянской областной научной библиотеки имени Ф. И. Тютчева Геннадия Селебина - 3,56%.