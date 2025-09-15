В тройку лидеров также вошли партии ЛДПР и КПРФ

БЕЛГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Политическая партия "Единая Россия" получила 72,98% голосов на выборах депутатов Белгородской областной думы по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), рассказал на брифинге журналистам председатель регионального облизбиркома Игорь Лазарев.

"Обработано 100% итоговых протоколов УИК. <…> "Единая Россия" набрала 515 тыс. 364 голоса, что составляет 72,98%", - сказал он.

Председатель регионального облизбиркома отметил, что в тройку лидеров вошла партия ЛДПР с результатом 9,19% голосов и КПРФ, набравшая 8,08%. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набрала 3,95% голосов, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 3,40%, партия "Коммунисты России" - 1,36%.

В 2020 году в аналогичных выборах "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрала 63,95 % голосов. На втором месте была КПРФ (13,2%), на третьем - ЛДПР (6,58%). "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" набрала 5,11% голосов.