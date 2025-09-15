Официальный представитель МИД РФ также отметила, что недавний инцидент с беспилотниками является одной из череды провокаций со стороны Варшавы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Варшава занимает крайне агрессивную и деструктивную позицию в отношении Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И то, что Варшава занимает крайне агрессивную позицию, причем такую деструктивную - не просто озлобленность, но выливающаяся в практические действия в отношении Белоруссии, это, по-моему, уже понятно и очевидно всем", - заметила дипломат, говоря о закрытии польско-белорусской границы.

Захарова также отметила, что недавний инцидент с беспилотниками - одна из череды провокаций со стороны Варшавы: "Сколько было провокаций, и это не первая, к сожалению, и, наверное, не последняя".