Явка на выборах в 2020 году составила 54,48%, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Лазарев

БЕЛГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Итоговая явка на выборах в Белгородскую областную думу в 2025 году достигла 59,04%. Об этом сообщил на брифинге журналистам председатель регионального избиркома Игорь Лазарев.

"На территории Белгородской области явка составила 706 тыс. 200 избирателей. Это 59,04% от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории Белгородской области и включенных в списки", - проинформировал он.

По словам председателя регионального избиркома, 110 тыс. жителей приграничья Белгородской области проголосовали дистанционно, еще 84 тыс. - через систему дистанционного электронного голосования.

Лазарев отметил, что на выборах в Белгородскую облдуму в 2020 году явка избирателей в регионе составила 54,48%. "По сравнению с 2020 годом, в 2025 году у нас явка выше. В прошлый раз явка составила 54,48%. <…> Сегодняшняя явка настолько высока, потому что мы применяли на территории Белгородской области все четыре формы голосования. Это и досрочное голосование, и дистанционное электронное голосование, и голосование на дому, и на участках", - сообщил он.