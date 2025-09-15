Сотрудники избирательных комиссий выбирают удобный и безопасный формат работы, сообщил депутат Госдумы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники избирательных комиссий в России, особенно в прифронтовых регионах, действовали в интересах избирателей, выбирая удобный и безопасный формат работы, сообщил ТАСС политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

"Клиентоориентированный наш ЦИК - и все делается для безопасности людей", - сказал Матвейчев, комментируя выборы 2025 года.

Он пояснил, что сейчас речь идет, в первую очередь, о прифронтовых регионах. "Выборы шли несколько дней, чтобы не было больших концентраций людей на участках. Люди тоже за это благодарны, что не создали толкучку и не подвергли опасности со стороны дронов. Приграничные территории все таким образом голосовали", - уточнил Матвейчев.

В единый день голосования выборы губернаторов прошли в следующих приграничных регионах: Курской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Севастополе; в Белгородской области выбирали региональный парламент, а также прошли ряд иных кампаний. В Белгородской области в течение трех дней голосования неоднократно происходили атаки БПЛА.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.