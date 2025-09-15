На этих выборах партия начала знакомить избирателей с обновленной программой и новым дизайном логотипа

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Партия "Зеленые" по итогам единого дня голосования получила депутатские мандаты на муниципальных выборах в Краснодарском крае, Рязанской и Ивановской областях, сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

"Партия получила шесть мандатов. Три в Краснодарском крае: в Гулькевичском, Павловском и Щербиновском муниципальных округах. Два места заняли "Зеленые" в думах Шацкого и Рыбновского муниципальных округов Рязанской области. Еще один депутат от "Зеленых" прошел в Совет Родниковского городского поселения Ивановской области. Депутатский корпус "Зеленых", таким образом, составил 104 депутата разных уровней", - говорится в сообщении.

В партии отметили, что на выборах этого года "Зеленые" начали знакомить избирателей с обновленной программой и новым дизайном логотипа. Там указали, что новая идеологическая платформа партии - "программа социальной справедливости, которая охватывает все сферы жизни".

"У нас есть год, чтобы ярко и доступно донести наши ценности избирателю", - сказал исполнительный секретарь партии Константин Атаян, подчеркнув, что уже сегодня региональные отделения с новыми силами включились в работу. В разных регионах страны продолжается акция "Переходи на "Зеленый".