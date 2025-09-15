"Единая Россия" получила большинство мандатов в гордуме Тамбова

На втором месте партия "Родина", на третьем – КПРФ

ТАМБОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" выиграли выборы в Тамбовскую городскую думу, забрав 27 из 36 мандатов. Об этом журналистам сообщил председатель облизбиркома Андрей Офицеров.

"Из подлежащих замещению 36 депутатских мандатов партия "Единая Россия" получила 27 мандатов, "Родина" - 5, КПРФ - 2, ЛДПР - 1, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1", - сказал Офицеров.

Он уточнил, что кандидаты от партии "Новые люди", которые в этом году дебютировали в Тамбове, не смогли преодолеть необходимый пятипроцентный барьер по числу набранных голосов, таким образом, не получили ни одного мандата в гордуме.

На выборах в Тамбовскую городскую думу в 2020 году большинство мандатов досталось партии "Родина", которая смогла набрать 44,18% голосов избирателей против 23,42% у "Единой России".