За Михаила Развожаева проголосовали 194 973 избирателя

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Церемонию вступления в должность победителя на выборах губернатора Севастополя планируется провести до 2 октября. Об этом сообщил журналистам глава города Михаил Развожаев.

Ранее в Севастопольской городской избирательной комиссии сообщали, что после обработки 100% протоколов, по предварительным итогам, за действующего губернатора Михаила Развожаева проголосовали 194 973 избирателя, или 81,72%.

"Это будет, скорее всего, не позднее 2 октября", - сказал Развожаев о дате вступления в должность, уточнив, что таков нормативный срок.

Он добавил, что после этого предстоит отправить в отставку правительство региона и оперативно сформировать его заново.