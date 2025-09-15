Ее кандидатура была согласована с Валентиной Матвиенко, сообщил губернатор Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Член Совета Федерации от исполнительной власти Севастополя Екатерина Алтабаева, как ожидается, продолжит работу во время нового губернаторского срока Михаила Развожаева, ее кандидатура согласована. Об этом Развожаев сообщил журналистам.

"Екатерина Борисовна в составе кандидатур в Совет Федерации от губернатора находилась на первом месте. Ее кандидатура была согласована с Валентиной Ивановной Матвиенко, ее продолжение полномочий. Здесь никаких сюрпризов не будет. Екатерина Борисовна продолжит свою работу в качестве сенатора", - сказал Развожаев, отвечая на вопрос ТАСС.

На прошедших выборах губернатора Севастополя после обработки 100% протоколов побеждает Развожаев, набравший 81,72%.

Алтабаева заняла место сенатора в 2020 году, когда Развожаев был выбран губернатором Севастополя, а до этого год занимала в Совете Федерации место представителя от законодательной власти региона. Алтабаева - историк, педагог, активный участник Крымской весны. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году была избрана депутатом Законодательного собрания Севастополя, а с 2016 года была спикером регионального парламента.