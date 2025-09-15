Выборы 2025 года стали, по сути, финальной репетицией перед парламентской кампанией 2026 года, отметил политолог

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Результаты ЛДПР по итогам единого дня голосования показывают обоснованность амбиций партии занять на выборах в Госдуму второе место. Такую оценку высказал ТАСС политолог Дмитрий Еловский.

Он отметил, что выборы 2025 года стали, по сути, финальной репетицией перед парламентской кампанией 2026 года.

"Во многих регионах второе место заняла ЛДПР, что подтверждает амбиции этой партии стать по итогам думских выборов второй после "Единой России". Представители ЛДПР вполне оправдывают эти ожидания и двигаются в правильном направлении", - считает политолог.

Одновременно политолог высказал мнение об ослаблении позиций КПРФ. "Коммунистам не удалось выработать уникальную стратегию и четко позиционировать себя в нынешней политической системе, хотя определенные попытки и наработки, такие как "народный референдум", присутствовали", - пояснил эксперт.

По его мнению, очень неплохо себя показали "Новые люди", которым удалось добиться побед даже в неожиданных округах. В Воронежской областной думе, к примеру, их кандидат смог обогнать представителя "Единой России". "То есть "Новые люди" достаточно уверенно идут к предстоящей думской кампании. Под вопросом остаются перспективы КПРФ и "Справедливой России". Обеим партиям предстоит серьезно поработать над своими стратегиями и ресурсной базой в следующем году, иначе они рискуют понести значительные потери на предстоящих выборах", - резюмировал Еловский.

Он обратил внимание при этом на сплочение избирателей "вокруг флага", которое "напрямую влияет на итоги выборов, обеспечивая победу представителям партии власти".