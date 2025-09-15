Всего в выборах приняли участие более 6 млн жителей округа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Итоговая явка на выборах в Приволжском федеральном округе (ПФО), где было открыто 11 тыс. избирательных участков, составила 48%, сообщили ТАСС в пресс-службе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

"Голосование проходило на 11 тыс. избирательных участках, в выборах приняли участие более 6 млн человек. Средняя явка по округу составила 48%", - отметили в полпредстве.

Всего в ПФО состоялось почти 2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. Жители округа выбирали глав Татарстана, Чувашии, Пермского края и Оренбургской области, а также формировали представительные органы власти в Казани, Ижевске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре и Ульяновске. В ряде регионов состоялись муниципальные выборы.

В четырех регионах округа были созданы дополнительные условия для комфортного и безопасного голосования посредством ДЭГ (Чувашская Республика, Пермский край, отдельные выборы в Удмуртской Республике и Самарской области). Таким правом воспользовались 396 тыс. человек.