В выборах приняли участие 231 526 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила 28 из 39 мандатов в городской думе Нижнего Новгорода, сообщили в областном избиркоме.

Гордума этого созыва избиралась впервые после объединения Нижнего Новгорода с Кстовским районом. Ранее в ней было 35 депутатов. "Избранными депутатами городской думы города Нижнего Новгорода первого созыва стали 39 депутатов, выдвинутые: 28 - партией "Единая Россия", 5 - КПРФ, 3 - ЛДПР, 2 - партией "Справедливая Россия - За правду", 1 - партией "Новые люди".

Всего в список избирателей в Нижнем Новгороде был включен 1 085 541 избиратель, приняли участие в выборах 231 526 человек. Явка составила 21,33%.

Контроль за соблюдением законодательства на избирательных участках Нижнего Новгорода и области в дни голосования осуществлялся 1,9 тыс. наблюдателями от зарегистрированных кандидатов, партий и общественной палаты региона. Как отметила председатель избиркома Нижегородской области Маргарита Андреева, выборы прошли в штатном режиме, нарушений зафиксировано не было.

Спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин также обратил внимание на то, что по итогам избирательных кампаний серьезных нарушений не было. "По итогам 29 избирательных кампаний люди выбирали депутатов в десятках округов и в крупнейших городах - Нижнем Новгороде, Дзержинске, на Бору. Нигде никаких серьезных инцидентов не было", - написал он в Telegram-канале.