МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Международный дискуссионный клуб "Валдай" соберется в Сочи на большое ежегодное заседание с 29 сентября по 2 октября, в конференции примут участие 140 участников из 42 стран.

"С 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи состоится XXII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему: "Полицентричный мир: инструкция по применению", - говорится в пресс-релизе клуба.

Организаторы отмечают, что флагманская международная конференция клуба объединит 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР.

Кроме того, организаторы ожидают участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина, заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, а также мэра Москвы Сергея Собянина.

Прошлое заседания клуба прошло с 4 по 7 ноября 2024 года на тему: "Прочный мир - на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".

Международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан в сентябре 2004 года. Клуб объединяет российских и зарубежных экспертов, специализирующихся на исследованиях в области политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Заседания "Валдая" проводятся ежегодно. Клуб также организует региональные конференции (Азиатскую, Африканскую, Центральноазиатскую, Ближневосточную, Российско-китайскую и др.). В рамках Петербургского международного экономического и Восточного экономического форумов проводятся специальные сессии.