УЛЬЯНОВСК, 15 сентября. /ТАСС/. Ульяновская городская дума будет представлена пятью политическими партиями - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". Об этом сообщили ТАСС в областной избирательной комиссии.

По информации облизбиркома, большинство мандатов - 30 из 40 - получили представители партии "Единая Россия". Еще пять мандатов - у КПРФ, три - у ЛДПР и по одному - у представителей партий "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". Явка на выборах составила 18,75%.

"Выборы депутатов Ульяновской городской думы седьмого созыва признаны состоявшимися, их результаты - действительными", - отметила председатель облизбиркома Елена Горбунова на заседании комиссии.

Член областной избирательной комиссии Григорий Каленов на заседании отметил, что по результатам рассмотрения обращений не было выявлено ни одного нарушения, способного повлиять на волеизъявление избирателей. По данным облизбиркома, количество наблюдателей по сравнению с выборами в Ульяновскую городскую думу шестого созыва возросло более чем в пять раз. В единый день голосования работали 1 275 наблюдателей. Среди них представители кандидатов, политических партий и общественных объединений.

На выборах в Ульяновскую городскую думу в сентябре 2020 года 36 мандатов из 40 получили представители партии "Единая Россия", 3 самовыдвиженца и 1 представитель партии "Коммунисты России". Явка избирателей составляла 21,15%.