Он набрал 81,25% голосов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый партией "Единая Россия", признан избранным губернатором региона. Об этом сообщается в Telegram-канале областной избирательной комиссии.

"Юрий Слюсарь признан избранным губернатором Ростовской области. Соответствующее постановление приняли члены Облизбиркома сегодня, 15 сентября, на 131-м заседании комиссии", - говорится в сообщении.

Также в облизбиркоме сообщили, что установлены общие результаты дополнительных выборов в законодательное собрание региона, на которых победила председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

По данным ЦИК Слюсарь по итогам обработки 100% протоколов набрал 81,25% голосов. Кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Евгений Бессонов получил 9,17% голосов. Выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" пенсионер Юрий Климченко - 2,55% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", председатель совета регионального отделения партии Сергей Косинов - 2,88%. Выдвинутый ЛДПР депутат заксобрания Ростовской области Денис Фраш получил 3,47% голосов избирателей.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.