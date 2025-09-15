Пушилин назначил премьера ДНР и определил приоритеты работы правительства

В числе главных задач - поддержка жителей на фоне водного кризиса, успешное прохождение отопительного сезона, увеличение темпов восстановления объектов

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Андрей Чертков назначен премьер-министром ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Назначил Андрея Черткова на должность председателя правительства ДНР, - написал Пушилин в своем Telegram-канале. - До прихода в республиканское правительство Андрей Геннадьевич достойно проявил себя на службе в Нижнем Новгороде. А затем усилил нашу региональную команду. За это время он показал себя в роли опытного управленца и командного игрока".

Он провел встречу с премьером, поставив приоритетные задачи. В их числе - поддержка жителей на фоне водного кризиса, успешное прохождение отопительного сезона, увеличение темпов восстановления, включая 15 тыс. объектов, которые уже в работе. Особое внимание Пушилин поручил уделить дорогам. По его словам, темп сбавлять нельзя: к 2030 году предстоит восстановить 3,5 тыс. км дорог.

"Мы должны вернуть Донбассу статус ведущего промышленного центра. А для этого необходимо восстановить и модернизировать наши предприятия. Металлургическая и угольная отрасли - в приоритете", - заключил руководитель региона.

Андрей Чертков работает в ДНР с июля 2022 года, тогда он возглавил республиканское Минуглеэнерго. Затем стал вице-премьером - министром угля и энергетики, после - первым зампредседателя регионального кабмина, с марта 2025 года - врио премьер-министра ДНР.