В самый тяжелый период "главарь чеченских сепаратистов хвастался ракетами и танками", отметил глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров резко высказался по поводу позитивных высказываний певицы Аллы Пугачевой о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что оценку фигуре Джохара Дудаева в первую очередь должны давать сами чеченцы. По его словам, стремление Дудаева к высоким постам, показное поведение и игнорирование реальных нужд чеченского народа привели к всплеску преступности и полному краху экономики. Если в стране в тот период наблюдался кризис, то положение в республике, было еще более тяжелым, подчеркнул глава Чечни.

Он отметил, что в самый сложный момент для чеченского народа Дудаев "хвастался ракетами и танками". Кадыров напомнил, что та война унесла десятки тысяч человеческих жизней и оставила многих людей инвалидами.

"Так что это жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ", - отметил Кадыров.