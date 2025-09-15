Замглавы МИД сообщил, что встреча данного формата откладывалась несколько раз из-за рисков в отсутствии прогресса по переговорам

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон постараются провести очередную встречу по раздражителям в отношениях до конца осени. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все же, если говорить о каких-то временных рамках, то мы ориентируемся на то, чтобы постараться провести такое мероприятие по крайней мере до конца осени", - отметил замминистра.

По его словам, очередная встреча данного формата несколько раз откладывалась, причем причины этого были не только организационные, логистические или несостыковки графиков. "Это тоже имело место, но не это главное. Основная причина - мы не хотим, чтобы такая встреча не привела к ощутимому прогрессу, - пояснил Рябков. - Риск того, что обнаружится топтание на месте и мы не добьемся никакого продвижения, есть".

"Поэтому лучше постараться при наличии политической воли с обеих сторон еще поработать за кулисами, может быть, получится сформировать базу для следующего шага или шагов, тогда все логистические, организационные аспекты решатся быстро, будут урегулированы быстро", - добавил замглавы МИД РФ.

В июле Рябков заявил, что Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций. Тогда он отметил, что "торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет, есть техническая пауза".

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Российскую делегацию на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.