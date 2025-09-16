Тема заседания - "инновации, взаимосвязь и процветание: строительство здорового, умного и внимательного к проблемам старения общества"

СЕУЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский участвует в Сеуле во встрече высокого уровня Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), посвященной вопросам здравоохранения и экономики, передает корреспондент ТАСС.

На пленарное заседание в Сеуле приехали представители 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе министры и заместители министров. Председательствует министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Чон Ын Гён, всего участвуют около 480 делегатов и гостей. "Результаты нынешнего заседания имеют большое значение, поскольку они будут отражены на встрече лидеров в следующем месяце и в совместном видении будущего, которое подготовят экономики АТЭС", - сказала Чон Ын Гён. Саммит АТЭС пройдет 31 октября - 1 ноября в Кёнджу.

Как заявили ранее в южнокорейском министерстве, тема заседания - "инновации, взаимосвязь и процветание: строительство здорового, умного и внимательного к проблемам старения общества". Оно разделено на три сессии, которые посвящены использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта в медицине, вопросам здравоохранения в условиях старения населения и проблемам, связанным с психологическим здоровьем молодежи.

"Государства Азиатско-Тихоокеанского региона сталкиваются с новыми вызовами в сфере здравоохранения на фоне социальной и экономической нестабильности, которую усугубили изменение структуры населения, распространение хронических заболеваний и пандемия", - добавила министр здравоохранения республики. По ее словам, спрос на услуги врачей растет, но отрасль испытывает нехватку профессиональных кадров и ресурсов. Решение проблем, стоящих перед здравоохранением, требует использования новых технологий и инноваций, считает Чон Ын Гён.

По итогам встречи будет принято совместное заявление. В своем обращении Чон Ын Гён отметила, что страны и экономики АТР столкнулись с вызовами, с которыми невозможно справиться в одиночку, поэтому "как никогда важен дух сотрудничества и открытость".