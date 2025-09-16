Ожидается, что в составе делегации МО РФ будут начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин, директор департамента социальных гарантий Юлия Яркоева и еще несколько человек

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева планирует принять участие в 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в китайской столице. Об этом ТАСС сообщили организаторы.

Ожидается, что в составе делегации МО РФ в Пекин прибудут начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин, директор департамента социальных гарантий Юлия Яркоева и еще несколько человек.

Как указывается в программе, на форуме собираются выступить несколько российских экспертов. В частности, это бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Дмитрий Стефанович, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В 2025 году Сяншаньский форум пройдет 17-19 сентября. Он проводится с 2006 года, организатором выступает Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая. Это ежегодное мероприятие посвящено сотрудничеству в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом. Основные принципы этой важной платформы - равноправие, открытость, толерантность и обмен опытом.