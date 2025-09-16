Патрушев обсудил с министром общественной безопасности Вьетнама угрозы на море

Во время беседы затронули темы пиратства, терроризма и организованной преступности

ХАНОЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, провел переговоры с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом, в ходе которых стороны обсудили противодействие вызовам и угрозам на море, включая борьбу с пиратством, терроризмом и организованной преступностью.

"Знаем, что ваше ведомство проводит большую работу, связанную с обеспечением законности, правопорядка и безопасности в прилегающих акваториях. Это чрезвычайно сложная работа, особенно если учесть географию омывающих Вьетнам морей, а также традиционно непростую обстановку в вашем регионе, где по-прежнему сохраняется целый ряд вызовов и угроз, нередко исходящих именно с морских направлений", - отметил на встрече Патрушев. В состав российской делегации на консультациях вошли представители министерств, ведомств и организаций, осуществляющих морскую деятельность.

Перед началом встречи в министерстве общественной безопасности Вьетнама помощник президента РФ и члены российской делегации возложили венки к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и памятнику павшим героям.

В рамках визита во Вьетнам 15-18 сентября председатель Морской коллегии РФ проводит в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. Отдельный акцент будет сделан на взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества, сообщили в Морской коллегии РФ.