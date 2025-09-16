Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам отметил стремление к совершенствованию национальной избирательной системы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия самостоятельно работает над улучшением избирательной системы, у страны нет причин оглядываться на Запад в этих вопросах. Такое мнение высказал ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), комментируя данные о том, что в Евросоюзе вновь назвали выборы в Севастополе "нарушением норм международного права".

"У нас есть желание сделать свою избирательную систему лучше, у нас есть желание ее совершенствовать. У нас есть желание, чтобы у нас не было недостатков, фальсификаций, чтобы было более прозрачное законодательство, чтобы никто не пытался посягать на волю граждан. Но мы в состоянии с этим здесь сами разобраться, - отметил депутат. - Но, извините, Запад - нам образец для того, чтобы мы на них равнялись, на их цыканье, на их какие-то окрики оглядывались? Никаких оснований для этого просто нет".

Новиков подчеркнул, что во многих странах Европы "не приходится говорить о нормальном демократическом процессе". "Я не хочу в данном случае приводить в пример Румынию или Молдавию. Это совсем яркие, вопиющие примеры, когда просто отменяются результаты выборов. Но мы же видим, как и в других государствах начинаются запреты или ограничения на деятельность тех политических сил, которые могут получить широкую популярность среди населения", - указал парламентарий, приведя в пример дело лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

По мнению депутата, в Евросоюзе как в "целой данности" политические процессы являются еще менее прозрачными. "Там вообще институты формируются таким образом, что люди сами не понимают, как формируется тот пул чиновников и тот расклад по голосам в Европарламенте, например, который потом в итоге и определяет решение курса этих европейских институций", - объяснил Новиков.