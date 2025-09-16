Полномочный представитель президента в округе Артем Жога пожелал успехов ветеранам боевых действий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 100 участников специальной военной операции (СВО) победили на выборах в субъектах Уральского федерального округа (УрФО), сообщил в своем Telegram-канале полномочный представитель президента в округе Артем Жога.

"Подвели итоги Единого дня голосования в регионах Уральского федерального округа. <...> Успешно выступили на выборах участники специальной военной операции: в УрФО победу одержали 98 ветеранов боевых действий. Желаю ребятам успехов на новом, гражданском фронте!", - написал он.

Всего в УрФО состоялись 93 избирательные кампании, они прошли на высоком организационном уровне без серьезных нарушений, отметил полпред. "Опыт и наработки, полученные на этих выборах, будем использовать при подготовке к Единому дню голосования 2026 - через год нас ждет большое голосование за депутатов Государственной думы и региональных парламентов трех субъектов", - подчеркнул он.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.