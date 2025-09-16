ЦИК Татарстана утвердила победу Рустама Минниханова на выборах главы республики

Он набрал 88,09% голосов избирателей

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Рустам Минниханов одержал победу на выборах главы Татарстана, набрав 88,09% голосов избирателей. Результаты голосования утвердила Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан на заседании.

"Предлагаю, первое - признать выборы главы (раиса) Республики Татарстан состоявшимися и действительными. Второе - считать избранным на должность главы (раиса) Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, получившего 1 963 583 голосов избирателей, что составляет 88,09%", - сказал на заседании председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. Решение было принято единогласно.

Рустам Минниханов, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 88,09% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Кандидат от КПРФ, зампредседателя комитета госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов набрал 4,97% голосов. Председатель правления регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Татарстане Виталий Смирнов - 1,90%. Кандидат от партии ЛДПР, первый замдиректора компании "Байлык №3" Руслан Юсупов получил 4,20% голосов.

В выборах приняли участие 2 230 248 избирателей или 75,85% от общего количества избирателей республики.

Государственный совет Татарстана утвердил Минниханова на посту президента республики в феврале 2010 года. В марте 2015 года в связи с истечением срока полномочий Минниханов был назначен врио руководителя региона президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2015 года Минниханов, выдвинутый партией "Единая Россия", одержал победу на прямых выборах президента Татарстана, набрав 94,40% голосов избирателей. 13 сентября 2020 года вновь избран президентом Татарстана, за него проголосовали 83,27% избирателей (баллотировался от "Единой России").