По словам первого замглавы комитета СФ по международным делам, из-за своей русофобии отдельные польские политики "совсем потеряли страх"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Польши своей агрессивной русофобской политикой и заявлениями "наступают на старые грабли" и рискуют вновь привести страну к потере государственности и разделу. Такое мнение выразил первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил ввести бесполетную зону над Украиной.

Джабаров отметил, что Варшава всегда отличалась недружественным отношением к Москве и Минску. "А сейчас из-за своей русофобии отдельные польские политики совсем потеряли страх. Они снова наступают на старые грабли" - написал Джабаров в Telegram-канале.

По его словам, если польская сторона продолжит "смотреть на Восток", обвиняя его во всевозможных угрозах польской государственности, не исключено, что "она вновь переживет раздел, как это было не раз в ее истории".