Лавров: Россия была бы рада видеть армянских исполнителей на "Интервидении"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия была бы рада видеть исполнителей из Армении в числе участников международного песенного конкурса "Интервидение", и они об этом знают. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к конкурсу.

"Армянские друзья прекрасно знали, что конкурс проводится, и вопрос о том, почему среди участников нет представителя армянской культуры, не к нам. Мы были бы рады видеть всех, в том числе, конечно, и наших армянских друзей", - сказал министр.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960 - 1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, прямую трансляцию покажет Первый канал. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.

