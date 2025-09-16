Нарушений не зафиксировали

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Севастопольская городская избирательная комиссия признала действительными выборы губернатора региона. Нарушений, повлиявших на ход голосования, зафиксировано не было, сообщила в ходе заседания избиркома глава комиссии Нина Фаустова.

"Севастопольская городская избирательная комиссия постановляет: признать выборы губернатора города Севастополя состоявшимися, результаты выборов губернатора города Севастополя действительными, считать избранным на должность губернатора города Севастополя Развожаева Михаила Владимировича, получившего 194 995 голосов избирателей, что составляет 81,73%", - сказала Фаустова.

Она отметила, что избирательная кампания в этом году "прошла очень спокойно, без происшествий".

По данным Севгоризбиркома, на выборах губернатора проголосовали 238 579 избирателей, явка составила 66,96%.

Фаустова добавила, что кандидат от ЛДПР, зампредседателя заксобрания Севастополя Илья Журавлев получил голоса 13 719 избирателей - 5,75%, выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" управляющий региональной благотворительной общественной организацией "Мы - севастопольцы" Сергей Круглов набрал 7 848 голосов - 3,29%. Кандидат от КПРФ, генеральный директор "Греко-Панамской севастопольской крюинговой компании "Марин менеджмент шиппинг" Геннадий Кушнир - 3,9%, или 9 304 голосов, выдвинутая партией "Новые люди" гендиректор компании "Диабух" Ирина Салина - 3,54%, или 8 451 голосов.

О выборах в Севастополе

В Севастополе прошли выборы губернатора, а также депутатов двух муниципальных округов. Досрочное голосование велось с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работали 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, традиционно УИК были образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах. Организованы 14 экстерриториальных участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя летом 2019 года, когда президент РФ Владимир Путин освободил его предшественника Дмитрия Овсянникова от должности. В сентябре 2020 года Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%.