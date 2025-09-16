Володин сообщил о встрече с Путиным 15 сентября

Председатель Госдумы рассказал, что обсуждал с президентом России планы, которые ранее проговаривали с руководителями фракций

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на первом пленарном заседании осенней сессии Думы, сообщил, что 15 сентября встретился с президентом России Владимиром Путиным.

"Вчера состоялась встреча. Мы обсуждали совершенно подробно наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями наших фракций. Встречаясь вчера, мы говорили о наших приоритетах", - сказал Володин.

Он также передал депутатам "слова благодарности за работу и пожелания эффективной работы в будущем" от главы государства. "Хочу подчеркнуть, что Владимир Владимирович Путин делает все для того, чтобы парламентаризм в нашей стране развивался, защищались права и свободы граждан. Нам со своей стороны, конечно, надо сделать все для повышения качества работы", - заключил председатель Госдумы.