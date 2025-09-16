Игорь Кобзев набрал на выборах в регионе 60,79% голосов

ИРКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, переизбранный на пост главы региона, торжественно вступит в должность 19 сентября на сессии законодательного собрания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал на выборах в регионе 60,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

"У нас будет сессия законодательного собрания, которая будет 17 и 19 сентября. И на второй части сессии - 19 сентября - пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Иркутской области", - сказал собеседник агентства, добавив, что торжественная церемония пройдет в Музыкальном театре имени Загурского.

Голосование на выборах губернатора Иркутской области началось 12 сентября. 1 866 избирательных участков работали 12-14 сентября с 08:00 (03:00 мск) до 20:00 (15:00 мск). В списки избирателей включены более 1,8 млн человек. Явка на выборах составила 33,08%.