Также в думу вошли представители ЛДПР, КПРФ, партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и один самовыдвиженец

САМАРА, 16 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" получила 30 из 37 мандатов в городской думе Самары по итогам выборов депутатов, также в думу вошли представители ЛДПР, КПРФ, партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и один самовыдвиженец. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии по итогам заседания во вторник.

"Избирательная комиссия Самарской области <…> рассматривала вопрос об установлении общих результатов выборов депутатов думы городского округа Самара восьмого созыва. В думу городского округа Самара восьмого созыва избрано 37 депутатов", - сообщили в избиркоме.

Мандаты распределили между представителями политических партий: "Единая Россия" получила 30 мандатов, ЛДПР - три, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - два, КПРФ - один. Также депутатский мандат получил один самовыдвиженец. В голосовании приняли участие 19,66% избирателей - 179 905 тыс. человек при общей численности избирателей более 900 тыс. человек.

Выборы депутатов городской думы Самары проходили с 12 по 14 сентября. Впервые за десять лет голосование было всенародным после возвращения в областном центре в рамках реформы одноуровневой системы местного самоуправления. В марте 2025 года принят региональный закон, который предусматривает лишение Самары статуса городского округа с внутригородским делением и сокращение численности муниципальных депутатов с 210 до 37.